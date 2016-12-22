Подозреваемый в деле о взрыве газа в доме под Смоленском умер в больнице
Общество, 01:29
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Подозреваемый в деле о взрыве газа в доме под Смоленском умер в больнице
Подозреваемый во взрыве газа, который произошел в поселке Пригорское в Смоленской области 6 ноября, скончался в больнице от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на помощника главы регионального управления Следственного комитета (СК) Наталью Зуеву.
«Подозреваемый сегодня скончался в больнице от полученных травм», — сказала она.
Взрыв газа произошел в Пригорском 6 ноября, в результате пострадали четыре человека. Сообщалось, что эпицентр находился в районе шестого этажа десятиэтажного здания. Из-за взрыва частично обрушились перекрытия между этажами, в здании выбило двери и стекла.
Всего взрыв повредил 16 квартир, в пункты временного размещения поселили пять человек, остальные жильцы поврежденных квартир разместились у родственников.