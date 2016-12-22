Четыре человека пострадали при взрыве газа в Смоленской области

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в поселке Пригорское в Смоленской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сразу после поступления информации о взрыве газа на место ЧП выехали спасатели, пожарные расчеты, медики и следователи.
В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили «РИА Новости», что хлопок произошел в квартире на шестом этаже 10-этажного дома.
«Предварительно, несущие конструкции здания не повреждены. Повреждена часть балкона квартиры», — заявили в пресс-службе.
Собеседник в медицинских службах Смоленской области сообщил ТАСС, что в результате хлопка газа пострадали четыре человека. «По предварительным данным, пострадавших четверо, двое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.
В региональном ГУ МЧС «Интерфаксу» уточнили, что двое мужчин поступили в медучреждение по скорой, еще двое — самостоятельно обратились в приемное отделение больницы.