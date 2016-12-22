Amnesty International лишила награды главу кабмина Мьянмы

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что лишила награды государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи из-за того, что она «предала ценности, за которые стояла». Об этом сообщается на сайте организации.

Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду уже направил ей письмо, в котором проинформировал об отзыве награды «Посланник совести», которую она получила в 2009 году. Генсек выразил сожаление в связи с тем, что она не использовала свой политический и моральный авторитет для защиты прав человека и продемонстрировала безразличие к жестокостям, совершенным военными Мьянмы. «Мы глубоко встревожены тем, что вы больше не являетесь символом надежды, мужества и бессмертной защиты прав человека», — говорится в письме.

Согласно сообщению организации, в 2016 году Аун Сан Су Чжи фактически стала главой гражданского правительства Мьянмы и ее администрация была вовлечена в многочисленные нарушения прав человека. Организация не раз критиковала ее неспособность высказаться касательно жестокостей военных по отношению к мусульманам-рохинджа в штате Ракхайн.

Аун Сан Су Чжи стала «Послом совести» Amnesty Internarional в 2009 году благодаря ее мирной борьбе за демократию и права человека. В то время она находилась под домашним арестом.

В конце августа Нобелевский комитет отказался лишить Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии, которую она получила в 1991 году. Миссия ООН по расследованию ситуации в Мьянме утверждала, что армия страны участвовала в массовых убийствах мусульман-рохинджа, а правительство страны допустило пропаганду ненависти к этой народности.

Обострение конфликта между буддистами-араканцами и мусульманами рохинджа произошло в августе 2017 года, когда вооруженные люди атаковали блокпосты полиции. После этого правительственные войска провели операцию в Ракхайне. Десятки тысяч рохинджа бежали в Бангладеш.