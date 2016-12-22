Кремль рассказал о беседах Путина с Трампом и другими лидерами в Париже

На мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже было более 70 глав государств и правительств, со многими из них российский президент Владимир Путин переговорил или совсем кратко, или обменялся несколькими фразами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Кратко обменялся он буквально парой слов с президентом США Трампом», — сказал Песков. По его словам, лидеры согласились, что им «есть о чем поговорить», в том числе о ДРСМД. «Условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на «Двадцатку» (встреча на саммите G20. — РБК)», — добавил Песков.

Он также сообщил, что около 10–15 минут Путин отдельно говорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Песков пояснил, что они обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Представитель Кремля добавил, что готовится визит в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. «Действительно, такой визит готовится», — сказал Песков. Греческие СМИ писали, что Путин пригласил Ципраса посетить Россию 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп обсудил с Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ДРСМД, Сирию, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции и Северную Корею. Нетаньяху назвал беседу с Путиным, которая также состоялась в Елисейском дворце, хорошей и существенной.