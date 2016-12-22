Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Германии и МВД Хорст Зеехофер покинет пост председателя партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Зеехофер не уточнил сроки своего ухода. По его словам, он намерен покинуть свой пост ради обновления партии, уточнив, что плохие результаты ХСС на прошедших выборах не являются «главной причиной» его ухода. При этом он заявил, что не собирается покидать пост главы МВД.

«Я — федеральный министр внутренних дел и продолжу работать на этом посту», — сказал он.

Христианско-социальный союз и Социально-демократический союз (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, образуют единый блок, который вместе с фракцией Социал-демократической партии (СДПГ) формирует правительство Германии.

В конце октября Ангела Меркель заявила, что не будет пытаться сохранить свой пост главы немецкого правительства на выборах в 2021 году, когда истекают ее полномочия. Она также не намерена бороться за пост председателя ХДС на съезде партии в декабре 2018 года.