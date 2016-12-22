ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,08 67,24 EUR Нал. 76,67 75,88 USD Бирж. 67,60 -0,41 EUR Бирж. 76,17 -0,86 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6447,90 +23,80 IMOEX 2407,61 +0,17% RTSI 1122,13 +0,07% Brent 71,11 +1,09% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС
Лента новостей
Как подготовиться к выступлению и общению после него 15:55, РБК и Открытие Натурализованный бразилец Ари получил дебютный вызов в сборную России 15:53, Спорт Как выглядят самые дорогие квартиры в «Москва-Сити» 15:46, Недвижимость Семерка демократов: кто бросит вызов Трампу на выборах через два года 15:37, Политика Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС 15:37, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:31, РБК и Билайн Козак рассказал Путину о будущих проверках независимых АЗС 15:25, Экономика NEM подорожал на 24%: биржа Coincheck возобновила торговлю криптовалютой 15:25, Крипто Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни» 15:24, Финансы В Англии продают участок с разрешением на строительство «дома на дереве» 15:14, Недвижимость Путина попросили ускорить легализацию онлайн-продажи ювелирных изделий 15:13, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:12, РБК и Mastercard Белорусский министр заявил о договоренности с Россией по новому кредиту 15:08, Экономика Глава ЛУКОЙЛа оценил потери компании от заморозки цен на бензин 15:07, Бизнес ЦИК ДНР сообщила о победе Пушилина на выборах главы республики 14:48, Политика Суд признал мужчину экстремистом за видео с поющим «Мурку» попом 14:47, Общество Совкомбанк объявил о завершении объединения с Росевробанком 14:36, Финансы Почему сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. стала выбором потребителей в 2018 году 14:33, Партнерский материал Group-IB объявила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Сингапур 14:31, Бизнес Отставного курского губернатора лишили бесплатных поездок в Москву 14:23, Политика Криптовалютная биржа Bitfinex ввела комиссию 14:23, Крипто В Рязани загорелся завод по производству жидкости для розжига 14:16, Общество Аэропорт Омска не будет назван именем Егора Летова 14:15, Общество Все нефтяники подписали соглашения о заморозке цен на бензин 14:15, Бизнес В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины 14:10, Общество «Спартак» объявил о назначении Кононова на пост главного тренера 14:02, Спорт Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 13:54, РБК и Barilla Цеповяз назвал фотошопом фотографии с крабами и икрой в колонии 13:53, Общество
Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС
Политика, 15:37
0
Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Германии и МВД Хорст Зеехофер покинет пост председателя партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Зеехофер не уточнил сроки своего ухода. По его словам, он намерен покинуть свой пост ради обновления партии, уточнив, что плохие результаты ХСС на прошедших выборах не являются «главной причиной» его ухода. При этом он заявил, что не собирается покидать пост главы МВД.

«Я — федеральный министр внутренних дел и продолжу работать на этом посту», — сказал он.

Какие проблемы придется решать политическим наследникам Меркель
Мнение

Христианско-социальный союз и Социально-демократический союз (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, образуют единый блок, который вместе с фракцией Социал-демократической партии (СДПГ) формирует правительство Германии.

В конце октября Ангела Меркель заявила, что не будет пытаться сохранить свой пост главы немецкого правительства на выборах в 2021 году, когда истекают ее полномочия. Она также не намерена бороться за пост председателя ХДС на съезде партии в декабре 2018 года.

Теги: Германия , ХСС
Главное
Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни» Финансы
Материалы по теме
Меркель объяснила свое заявление об уходе из политики Политика
Светлана Погорельская Какие проблемы придется решать политическим наследникам Меркель Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter