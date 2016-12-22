В кабмине назвали сроки отказа от обязательной установки знака «Шипы»

Правительство готовится передать на подпись премьер-министру проект постановления об отмене знака «Шипы» в течение ближайших двух недель, заявили ТАСС в пресс-службе кабмина.

«Проекты актов готовятся в аппарате в 15-дневный срок», — отметили в правительстве.

В мае МВД предложило сделать знак «Шипы» необязательным для водителей, поменявших летнюю резину на зимнюю. С 2017 года за отсутствие подобного знака действовал штраф в 500 руб.

В ноябре в МВД заявили, что профильные ведомства согласовали отмену обязательной установки знака «Шипы» на автомобили в России из-за того, что он утратил свою актуальность. Таким образом там ответили на обращение депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Боярского. Парламентарий указывал, что знак «Шипы» не позволяет участникам движения однозначно судить о характере движения помеченного таким образом автомобиля, так как его определяют габариты, конструкция автомобиля и наличие способствующих торможению электронных систем.



