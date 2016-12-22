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Синоптики пообещали москвичам позднее начало зимы
Общество, 14:54
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Синоптики пообещали москвичам позднее начало зимы

Зима наступит в Москве на семь-десять дней позже климатической нормы, а первый снег ляжет 27 ноября. Об этом РБК рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ноябрь продолжит традиции октября, температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы: то есть пять-семь градусов тепла, также сохранится тенденция на недобор осадков. К концу ноября их наберется 60% от месячной нормы», — рассказал синоптик, уточнив, что климатическая норма для наступления зимы — 10 ноября.

Синоптики пообещали не суровую зиму
Общество

В конце октября Тишковец рассказал РБК, что в Москве до 9 ноября или дольше будет феноменально солнечная погода. Он добавил, что наступление климатической зимы отодвинется.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сказал, что предстоящая зима не будет суровой.

Теги: Москва , погода , зима
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