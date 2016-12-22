Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе
Общество, 16:34
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Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе
Похолодание в Москве ожидается в начале следующей недели, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в субботу, 10 ноября, температура воздуха в столице опустится до плюс 2–4 градусов, а ночью в воскресенье похолодает до минус 1–3 градусов.
«Еще прохладнее будет в понедельник, 12 ноября, минус 3–5 градусов ночью, и около нуля в дневные часы. На следующей неделе в Москве будет солнечная сухая погода, давление поднимется на двадцать единиц выше нормы», — сообщил Леус.
Зима в Москве наступит на несколько дней позже климатической нормы, ранее сообщил РБК главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снег в столице ожидается 27 ноября.