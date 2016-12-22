ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,17 66,89 EUR Нал. 77,19 76,03 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6441,60 -2,00 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Лента новостей
Итоговая явка на выборах главы Хакасии превысила 45% 09:37, Политика Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста 09:36, Общество Французский призыв: что стоит за идеей создания европейской армии 09:25, Мнение В Перу упал в пропасть автобус с юношеской футбольной командой 09:24, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 09:18, РБК и Thomson Reuters Кофейня на спор: как копирайтер попыталась открыть первый в жизни бизнес 09:14, Свое дело «Мы продаем сказку»: история успеха Андрея Трубникова 09:13, Бизнес СМИ узнали о предсказанном производителями дефиците медицинских изделий 09:12, Общество Армия обороны Израиля сообщила о погибшем в секторе Газа подполковнике 09:03, Политика Летевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске 08:43, Общество Ford купила стартап по аренде электросамокатов: от акций ждут роста 08:29, Quote 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница 08:11, Общество Правительство увеличит налоги для «Газпрома» более чем на 100 млрд руб. 08:00, Бизнес В рейтинге плательщиков дивидендов сменился лидер 08:00, Экономика Японку заподозрили в убийстве сержанта американской военной полиции 07:55, Общество Kleine Zeitung связала раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери 07:47, Политика Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 07:34, Общество ЦБ впервые назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли 07:01, Финансы Белый дом сообщил о разговоре Трампа с Путиным, Макроном и Меркель 06:50, Политика СМИ узнали о предложении правительства обложить акцизом сладкую газировку 06:36, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 06:12, РБК и Экспострой на Нахимовском Умер озвучивший компьютер HAL в «Космической Одиссе» актер Дуглас Рэйн 05:45, Общество Тереза Мэй заявила о готовности к «другим» отношениям с Россией 04:52, Политика Голландского пилота «Формулы-1» наказали за стычку с французским гонщиком 04:32, Общество В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году 03:56, Экономика В секторе Газа в столкновении с ХАМАС погиб израильский офицер 03:06, Политика СМИ узнали о проверке банков на готовность к снятию биометрии 03:01, Финансы
Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Общество, 09:36
0
Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста

Строители возвели все опоры железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом говорится в документе информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.

Всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 конструкций приходится на железнодорожную часть. ​

Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста
Общество

«Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров», — отметил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Он добавил, что все работы были выполнены качественно и в срок, несмотря на сложный грунт и частые штормы.

Основной задачей на сегодняшний день, которая стоит перед строителями, является установка пролетов на восьми морских и сухопутных участках. В данный момент пролетами перекрыто более 15 км трассы. На готовых пролетах строители также уже уложили 9 из 38 км рельсошпальной решетки.​

Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Возведение железнодорожной части Крымского моста должно завершиться осенью 2019 года. Движение поездов по мосту планируют запустить в декабре следующего года.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.
 

Теги: Крымский мост , строительство , опоры , пролет
Главное
ЦБ впервые назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли Финансы
Материалы по теме
По Крымскому мосту начали перевозить бензин Бизнес
Росалкоголь пресек нелегальную перевозку пива и сидра по Крымскому мосту Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter