Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста

Строители возвели все опоры железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом говорится в документе информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.

Всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 конструкций приходится на железнодорожную часть. ​

«Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров», — отметил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Он добавил, что все работы были выполнены качественно и в срок, несмотря на сложный грунт и частые штормы.

Основной задачей на сегодняшний день, которая стоит перед строителями, является установка пролетов на восьми морских и сухопутных участках. В данный момент пролетами перекрыто более 15 км трассы. На готовых пролетах строители также уже уложили 9 из 38 км рельсошпальной решетки.​

Возведение железнодорожной части Крымского моста должно завершиться осенью 2019 года. Движение поездов по мосту планируют запустить в декабре следующего года.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.

