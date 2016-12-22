Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста
Общество, 18:31
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Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста
Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны города Керчи. Об этом сообщается на странице в Twitter моста.
Также на странице опубликована соответствующая фотография.
По плану железнодорожная часть Крымского моста начнет работать в 2019 году. По словам генерального директора «Крымской железной дороги» Алексея Гладилина, на полуостров будут ездить поезда из 11 городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Перми. Он отметил, что не все поезда будут ходить каждый день. Всего было согласовано 17 направлений движения составов.
Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив было запущено 16 мая. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.