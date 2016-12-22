В Перу упал в пропасть автобус с юношеской футбольной командой

В Перу автобус юношеской футбольной команды упал в пропасть. В результате погибли семь человек, сообщает газета Peru21.

Юношеская команда направлялась в город Чачапояс для участия в матче. По данным издания, погибли шесть подростков в возрасте 13–14 лет и водитель автобуса.

По данным CanalN, погибли семь подростков. Телеканал также сообщает, что в автобусе в общей сложности находились 35 человек, пострадали 12 человек, большинство из них несовершеннолетние. CanalN отмечает, что инцидент произошел на дороге из Родригес де Мендоса в Чачапояс, которая находится в критическом состоянии и не обслуживается. Двоих пострадавших, получивших серьезные травмы, планируют доставить в столицу Перу город Лима.

В середине октября 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. Автобус столкнулся с несколькими автомобилями, пробил разделительное заграждение и выехал на встречную полосу. При этом 25 человек доставили в больницу, из них пятеро были в тяжелом состоянии.