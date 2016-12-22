В Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек
Общество, 01:48
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В Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек
По меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. Об этом сообщает Fox News.
Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, выехав на встречную полосу шоссе № 405, в настоящий момент перекрыты несколько полос автострады в южном направлении. В больницу доставили 25 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили помощь медиков на месте. Причина аварии устанавливается.
В августе в штате Нью-Джерси перевернулся школьный автобус, пострадали по меньшей мере 42 человека. Всех пострадавших доставили в больницу, из-за ДТП трасса была некоторое время перекрыта.