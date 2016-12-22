Посольство России попросило Госдеп объяснить задержание журналиста

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент после появления сообщений о задержании ФБР российского журналиста Александра Малькевича. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

В посольстве рекомендовали российским гражданам в случаях сразу требовать связи с дипмиссией.

Ранее главный редактор издания USA Really, член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что сотрудники ФБР задержали его в аэропорту Вашингтона. По данным ФАН, его задержали и допросили 9 ноября, чтобы вручить уведомление с требованием зарегистрировать его издание в качестве иноагента США. Малькевич также рассказал, что на допросе касались тем вмешательства России в американские выборы в 2016 году и знакомство с людьми из санкционного списка.

На сайте Общественной палаты отмечается, что Малькевич приехал в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в конгресс, которые прошли 6 ноября. Журналист следил за выборами в штате Мэриленд. Малькевич отмечал, что находился «в глубочайшем шоке» от уровня нарушений, однако «о руке Москвы разговоры не велись».