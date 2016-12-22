В ЦИК ДНР рассказали о явке на выборах

Явка избирателей на выборах в самопровозглашенной Донецкой народной республике по состоянию на 10:00 составила 18,6%. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Ольгу Позднякову.
Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. Всего в ДНР работает 408 избирательных участков. Свои кандидатуры на выборах главы самопровозглашенной республики выдвинули врио главы ДНР Денис Пушилин, юрист Елена Шишкина, депутат от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.
Луганскинформцентр со ссылкой на председателя ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики Елену Кравченко сообщает, что явка на выборах в ЛНР на 10:00 составила 18%.
Накануне стало известно, что на выборы в ДНР прибыли международные наблюдатели более чем из десяти стран. В Донецк приехали наблюдатели из России, Южной Осетии, Бельгии, Франции, Италии, Греции, Австрии и Германии. Председатель ЦИК ДНР также выдал удостоверения наблюдателей представителям Нидерландов, Норвегии, Турции и Финляндии. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ждет реакции запада на «фейковые выборы» в Донбассе.