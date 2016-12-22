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На магистральном газопроводе в Архангельской области произошел взрыв
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На магистральном газопроводе в Архангельской области произошел взрыв
Общество, 00:08
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На магистральном газопроводе в Архангельской области произошел взрыв

В Ленском районе Архангельской области близ рабочего поселка Урдома прорвало магистральный газопровод «Ухта — Торжок-2», после чего произошло возгорание. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики.

В центре уточнили, что речь идет о газопроводе диаметром 120 см (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта»). Инцидент произошел в 20.35 по местному времени (совпадает с московским).

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Аварийный участок длиной 28 км был отключен. «Последствий для потребителей также не отмечено, транспортировка газа осуществляется в полном объеме по резервной линии», — говорится в сообщении.

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Позднее пресс-секретарь Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин заявил ТАСС, что возгорание удалось ликвидировать. «Там никаких проблем нет, бригада на месте работает, до ближайшего населенного пункта 30 км. Возгорание быстро ликвидировали <...> труба не большая», — рассказал он.

В МЧС по Архангельской области сообщили, что к месту разрыва газопровода были направлены силы и средства Урдомского линейного производственного управления ООО «Трансгазухта». К ликвидации последствий аварии были привлечены 10 человек и две единицы техники. «На трубопроводе были перекрыты задвижки на 303-м км участка газопровода на ст. Шиес (Ленский район) и 331-м км ст. Мадмас (р-ка Коми)», — отметили в МЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего и характер повреждений газопровода.​

Теги: взрыв на газопроводе , Архангельская область , МЧС , возгорание
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