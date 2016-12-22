Туск осудил «флиртующих» с Путиным политиков за сомнения в будущем ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что «флиртующие» с президентом России Владимиром Путиным политики пытаются убедить других в отсутствии будущего у Евросоюза. Об этом сообщается на сайте совета.

«Те, кто флиртует с Владимиром Путиным с нарастающей интенсивностью, они все пытаются, более или менее однозначно, убедить нас, что Европейский Союз в целом или в его нынешнем виде, не имеет будущего», — сказал он.

​Туск также отнес к сомневающимся в будущем ЕС заинтересованных в выходе Великобритании из союза, а также поддерживающих «шаги Вашингтона к изоляционизму». Он добавил, что те, кто приветствует национализм дезинтеграцию и конфликты в Европе, представляют угрозу независимости Польши.

Ранее Туск, который является также бывшим премьер-министром Польши, заявлял, что есть «очень серьезная угроза» выхода Польши из ЕС. По его мнению, это может произойти «случайно» из-за конфликта властей страны с Брюсселем по поводу реформы судебной системы, а также возможной ошибки властей.