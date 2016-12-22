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Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину
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Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину
Раскол церкви, 17:25
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Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

Ректору Московской духовной академию архиепископу Амвросию запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.

Как отмечается в сообщении, он не сможет попасть в страну в течение трех лет. Запрет будет действовать до 2021 года.

Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину
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В среду, 7 ноября, сообщалось, что архиепископ Амвросий не смог перейти украинскую границу. Его задержали на паспортном контроле. Священник хотел поехать в Киев, чтобы принять участие​ в актовом дне в духовной семинарии города. Сам ректор рассказал, что он был задержан на контрольно-пропускном пункте киевского аэропорта Жуляны. Он отметил, что его сопроводили в отделение погранслужбы, поговорили с ним и отказали во въезде.

По словам архиепископа, ему отказали, потому украинские власти не смогли подтвердить цель его прибытия в страну. Он назвал эту причину «откровенно надуманной». Священнослужитель добавил, что у него с собой было приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра, а проживать он собирался в гостинице Киево-Печерской лавры.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко призвал представителей Русской православной церкви покинуть Украину. По словам украинского лидера, им «нечего делать» в его стране. «Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил Порошенко.

Теги: РПЦ , Украина , запрет на въезд
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