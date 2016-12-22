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МИД Австрии объяснил мотивы «дела о российском шпионе»
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МИД Австрии объяснил мотивы «дела о российском шпионе»
Политика, 15:07
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МИД Австрии объяснил мотивы «дела о российском шпионе»

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым разъяснила мотивы действий австрийских властей после шпионского скандала с участием австрийского экс-полковника. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она также выразила надежду, что «дело о российском шпионаже» не повлияет на двусторонние отношения с Россией.

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Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что публичные бездоказательные обвинения России противоречат нормам международного диалога. Он подчеркнул, что все двусторонние конфликты должны решаться на основе проверенной информации и через официальные каналы.

Австрийского офицера, служившего более 20 лет в штабе армии страны, 9 ноября обвинили в шпионаже в пользу Москвы. Как писала Krone Zeitung, 70-летний полковник работал на «неприметном посту» и передавал в Москву секретные данные. Издание также сообщило, что за свою работу российский агент получил €300 тыс.

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После данного инцидента Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря.
 

Теги: Австрия , мотивы , объяснение , российский шпион
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