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ФБР изучит деятельность связанной с и. о. генпрокурора США компании
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ФБР изучит деятельность связанной с и. о. генпрокурора США компании
Бизнес, 10:08
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ФБР изучит деятельность связанной с и. о. генпрокурора США компании

Американское ФБР начало расследование деятельности фирмы World Patent Marketing по подозрению в мошенничестве в то время, пока в ее консультационном совете числился нынешний и. о. министра юстиции и генпрокурора страны Мэтью Уитэкер. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на одну из предполагаемых жертв.​

По данным издания, фирма была ликвидирована в прошлом году, когда Федеральная торговая комиссия США обвинила ее в обмане клиентов на общую сумму $26 млн. Согласно WSJ, сотрудники компании обещали содействовать потенциальным инвесторам в получении патентов и в рекламе, предварительно требуя внести тысячи долларов. В итоге, получив необходимую сумму, World Patent Marketing фактически переставала ими заниматься.

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На тот момент Мэтью Уитэкер состоял в консультационном совете фирмы, участвовал в ее рекламных кампаниях и получил за свою деятельность около $10 тыс. По данным издания, в 2015 году он написал письмо одному из обманутых клиентов, ранее пожаловавшемуся на их деятельность, в котором пригрозил «серьезными гражданскими и уголовными последствиями».

Пресс-секретарь Министерства юстиции Керри Купек заявила, что Уитэкер не осведомлен о какой-либо мошеннической деятельности World Patent Marketing. «Любые истории, заявляющие об обратном, ложны», — добавила она.

Мэтью Уитэкер был назначен на пост и. о. министра юстиции и генпрокурора США на этой неделе американским президентом Дональдом Трампом. Накануне он уволил предшественника Уитэкера Джеффа Сешнса, который ранее дал ход расследованию вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

Теги: ФБР , деятельность , Генпрокуратура США
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