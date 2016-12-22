Прокуроры призвали главу Минюста США не вмешиваться в «российское дело»

Генеральные прокуроры 18 американских штатов призвали и.о. министра юстиции США Мэтью Уитакера взять самоотвод от расследования «российского дела». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд.

Документ подписали генпрокуроры штатов Массачусетс, Нью-Йорк, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Колумбия.

«Жизненно важно, чтобы расследование спецпрокурора [Роберта Мюллера] продолжалось без каких-либо признаков вмешательства или предвзятости», — указывает Андервуд. В письме американских генпрокуроров к Уитакеру говорится, что его самоотвод «необходим для поддержания общественного доверия к целостности расследования и для защиты независимости Минюста».

В документе подчеркивается, что Уитакер предлагал сократить бюджетное финансирование расследования Мюллера или ограничить его полномочия по этому делу.

Накануне президент США Дональд Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса, последний указывал, что подал в отставку по просьбе главы государства. Сешнс занимал пост с февраля 2017 года, но взял самоотвод от расследования «российского дела». Позднее стало известно, что генпрокурор солгал под присягой об отсутствии связей с россиянами: выяснилось, что Сешнс контактировал с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.

Расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США длится с начала 2017 года. Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм» и «американским позором», а также отрицал свои связи с Москвой. В Кремле также не раз отвергали обвинения о вмешательстве в выборы.