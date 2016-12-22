Кадыров предложил перевоспитать Мамаева и Кокорина в клубе «Ахмат»

Находящихся под следствием по делу об избиении нескольких человек футболистов Павлда Мамаева и Александра Кокорина следует отправить на «перевоспитание» в чеченский футбольный клуб «Ахмат», а не отправлять в тюрьму, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.
«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — сказал Кадыров.
Он отметил, что футболисты раскаялись в своем поступке и это «пример для всех».
Футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали 19 октября после их участия в драке в центре Москвы. В потасовке пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Перед обвиняемые напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Под арестом подозреваемые пробудут до 8 декабря.