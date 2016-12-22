При взрывах в столице Сомали погибли не менее девяти человек

В столице Сомали, Могадишо, произошло два взрыва и нападение на МВД, в результате которых погибли не менее девяти человек, еще десять были ранены. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что число жертв еще может возрасти, поскольку противостояние правоохранителей с боевиками, забаррикадировавшимися в здании, продолжается.

По данным Reuters, ранены были не менее 13 человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Атака началась после того, как утром 7 июля террорист-смертник взорвал автомобиль около штаб-квартиры МВД, расположенного неподалеку от президентского дворца.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России исламистская группировка «Аш-Шабаб».