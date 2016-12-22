Подозреваемый в убийстве женщины и подростка в Москве признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины и подростка в квартире на севере Москвы, в ходе допроса признал вину в совершении преступления, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

«В ходе допроса он признал вину в полном объеме», — заявили в московском управлении СК. В ведомстве подчеркнули, что будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. В СК не уточнили имя злоумышленника.

Тела женщины и подростка обнаружили в доме на улице Софьи Ковалевской вечером 7 ноября. По данным агентства «Интерфакс», убитыми оказались мать и сын.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). Подозреваемый был задержан в четверг, им оказался москвич, проживающий в Московской области. В полиции отметили, что ранее он был судим за тяжкие преступления.