В Москве после гибели женщины и подростка возбудили дело

В Москве по факту обнаружения тел женщины и подростка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете. Как отмечается на сайте ведомства, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что погибшие были матерью и сыном. Эту информацию подтвердило «РИА Новости», отметив, что это предварительные данные. Источник ТАСС сообщил, что погибшему подростку было 13 лет.
«В 18:33 был звонок на службу 02 с сообщением об обнаружении двух трупов по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 2», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В СК пояснили, что на телах были обнаружены признаки насильственной смерти. «На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.
По словам источника «Интерфакса», подозреваемым в убийстве является сожитель женщины. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, добавил собеседник агентства.