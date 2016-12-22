В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и подростка
Общество, 17:15
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В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и подростка
Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении смертельных ранений женщине и несовершеннолетнему на севере столицы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В полиции пояснили, что задержан был ранее судимый за совершение тяжких преступлений уроженец Москвы, проживающий на территории Московской области.
Вечером 7 ноября на улице Софьи Ковалевской были найдены тела женщины и подростка. Отмечалось, что это были мать и сын. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что в убийстве подозревается сожитель женщины.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).