Экс-заместитель Гордеева станет куратором мусорной индустрии в Минприроды

Соратник вице-премьера Алексея Гордеева, экс-замминистра сельского хозяйства Владимир Логинов может стать куратором мусорной индустрии в Минприроды. Других кандидатов на новую должность нет, говорят источники РБК

Владимир Логинов (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Владимир Логинов, с 2009 года возглавляющий Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, до конца года может занять пост заместителя министра природных ресурсов, рассказали РБК близкий к правительству источник и чиновник Минприроды. Он будет курировать вопросы обращения с отходами: от вывоза мусора из мегаполисов в регионы до рекультивации свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Сейчас в структуре министерства нет должности куратора мусорной индустрии.

«Новым замминистра по вопросу обращения с отходами будет Владимир Логинов, который в начале 2000-х годов работал заместителем Алексея Гордеева в Министерстве сельского хозяйства. Других кандидатов на этот пост нет. Заинтересованные ведомства не возражают против его назначения, его ждут до конца года», — отметил в беседе с РБК чиновник Минприроды.

Близкий к правительству источник РБК подтвердил обсуждение кандидатуры Логинова на пост заместителя министра природы, курирующего отрасль обращения с отходами. «Кандидатура обсуждается, решение по ней скоро может быть принято», — сказал он. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева отказался от комментариев. Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова сообщила РБК, что приказа о новом заместителе министра, курирующем отходы, пока нет. «Но должность такая будет», — отметила она.