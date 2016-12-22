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Бизнес , 15:07
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Экс-заместитель Гордеева станет куратором мусорной индустрии в Минприроды
Соратник вице-премьера Алексея Гордеева, экс-замминистра сельского хозяйства Владимир Логинов может стать куратором мусорной индустрии в Минприроды. Других кандидатов на новую должность нет, говорят источники РБК
Владимир Логинов (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Владимир Логинов, с 2009 года возглавляющий Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, до конца года может занять пост заместителя министра природных ресурсов, рассказали РБК близкий к правительству источник и чиновник Минприроды. Он будет курировать вопросы обращения с отходами: от вывоза мусора из мегаполисов в регионы до рекультивации свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Сейчас в структуре министерства нет должности куратора мусорной индустрии.

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«Новым замминистра по вопросу обращения с отходами будет Владимир Логинов, который в начале 2000-х годов работал заместителем Алексея Гордеева в Министерстве сельского хозяйства. Других кандидатов на этот пост нет. Заинтересованные ведомства не возражают против его назначения, его ждут до конца года», — отметил в беседе с РБК чиновник Минприроды.

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Близкий к правительству источник РБК подтвердил обсуждение кандидатуры Логинова на пост заместителя министра природы, курирующего отрасль обращения с отходами. «Кандидатура обсуждается, решение по ней скоро может быть принято», — сказал он. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева отказался от комментариев. Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова сообщила РБК, что приказа о новом заместителе министра, курирующем отходы, пока нет. «Но должность такая будет», — отметила она.

Владимир Логинов родился в 1965 году, в 1999 году закончил Высшую школу управления АПК и агробизнеса. С 1994 года был председателем Совета директоров корпорации «Русский сахар». В 1997 — 2000 годах Логинов был гендиректором Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В 2000 — 2002 годах, когда Алексей Гордеев возглавлял Минсельхоз, работал его заместителем. После ухода с этой работы в 2002 году возглавил федеральное коммерческое предприятие «Союзплодоимпорт», которое занималась товарными знаками на алкоголь. Был уволен оттуда в 2009 году по распоряжению Владимира Путина. С 2009 года возглавляет Агентство по инновациям и развитию экономических и соцпроектов. В этом качестве занимался рядом проектов в Воронежской области, Алексей Гордеев был губернатором этого региона. На официальном сайте агентства указано. что Логинов «ведет работы над инновационными проектами в сферах: нанотехнологий (создание в Воронеже производства фуллеренов и 3D-​сборки в микроэлектронике), информационных технологий (создание системы «Электронное Черноземье»), биотехнологий (клеточные технологии ревитализации), АПК (создание мясного и молочного нетельных комплексов на основе технологий пересадки эмбрионов) и т.д.

Авторы: Людмила Подобедова, Петр Канаев
Теги: Минприроды РФ, кадровые назначения, Алексей Гордеев
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