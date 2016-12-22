Google изменит политику компании на фоне сексуального скандала

Американская корпорация Google приняла решение изменить внутреннюю политику из-за скандала вокруг сексуальных домогательств, в котором были замешаны, в частности, топ-менеджеры компании. Об этом говорится в письме генерального директора Google Сундара Пичаи.

В заявлении отмечается, что руководство компании признало ряд совершенных им в прошлом ошибок, за которые приносит извинения. По словам Пичаи, в Google пришло время провести необходимые изменения.

В письме говорится, что компания впредь будет предоставлять более подробную информацию о расследованиях случаев сексуальных домогательств и их результатах.

Кроме того, гендиректор сообщил, что дела о домогательствах внутри компании будет рассматривать арбитражный суд, а сотрудников будет ждать наказание в том случае, если они будут отказываться от прохождения тренингов по предотвращению домогательств на работе.​

В конце октября Сундар Пичаи заявил, что за последние два года Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В их числе оказались 13 топ-менеджеров. Пичаи тогда заявил, что компания принимает «все более жесткую линию» поведения относительно проступков сексуального характера.

1 ноября сотрудники Google по всему миру провели акцию протеста из-за отношения корпорации к ситуации с домогательствами на рабочих местах. При этом Пичаи поддержал участников забастовки.