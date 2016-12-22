Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Компания Google за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на письмо гендиректора компании Сундара Пичаи.

Газета отмечает, что в их числе оказались 13 топ-менеджеров. Пичаи заявил, что компания принимает «все более жесткую линию» поведения относительно проступков сексуального характера. Он добавил, что ни один из уволенных сотрудников, обвиненных в домогательствах, не получил увольнительное пособие.

«Мы хотим заверить вас, что мы рассматриваем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или ненадлежащем поведении, мы исследуем и принимаем меры», — говорится в письме.

Газета отмечает, что письмо Пичаи стало ответом на статью The New York Times, в которой Google обвиняется в защите создателя мобильной операционной системы Android Энди Рубина. В статье говорилось, что компания выплатила Рубину $90 млн после его ухода, несмотря на обвинение в домогательствах. NYT выяснила у источников, что компания расследовала жалобу сотрудницы принуждение к сексу, и пришла к выводу, что претензии заслуживают доверия.

«Эти ложные утверждения являются частью клеветнической кампании моей бывшей жены, чтобы унизить меня во время развода и битвы за опеку», — прокомментировал статью Рубин.

Энди Рубин ушел из Google в конце октября 2014 года. Он заявил, что планирует заниматься созданием бизнес-инкубатора для стартапов в сфере компьютерного оборудования. Рубин отмечал, что ему хотелось бы открыть новое дело.