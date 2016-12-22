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Сотрудники Google провели забастовку против домогательств

Сотрудники Google по всему миру провели акцию протеста из-за отношения корпорации к ситуации с домогательствами на работе, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, протестующие в частности недовольны слишком мягкой реакцией Google на обвинения в харассменте в адрес топ-менеджеров корпорации. В Индии на забастовку вышли около 150 сотрудников, передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря регионального отделения Google. Протесты прошли также в Сингапуре, Токио, Лондоне, Цюрихе, Дублине.

Организаторы планируют, что к акциям протеста присоединятся около 1,5 тыс. сотрудников Google в 20 офисах корпорации по всему миру, пишет The New York Times. Гендиректор Google Сундар Пичаи в разговоре c CNN поддержал участников забастовки. «Мы дали гуглерам (Googlers — англ.) понять, что мы знаем о мероприятиях, запланированных на четверг, и что сотрудники получат необходимую поддержку, если захотят поучаствовать», — сказал он.

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Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Пичаи добавил, что работники Google предложили «конструктивные идеи» о том, как корпорации улучшить свою политику. Забастовка проходит спустя неделю после выхода статьи The New York Times о том, как Google выплатила $90 млн Энди Рубину, создателю мобильной операционной системы Android, покинувшему корпорацию в октябре 2014 года после обвинений в домогательствах.

В конце октября из-за обвинений в сексуальных домогательствах Google уволила 48 сотрудников, включая 13 топ-менеджеров. Позже один из топ-менеджеров холдинга Alphabet (владеет Google) Ричард Деволт подал в отставку после обвинений в харассменте. Сообщалось, он покинул свой пост без выходного пособия.

Теги: Google, забастовка
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