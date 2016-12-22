Посольство спрогнозировало новую порцию санкций США «под Новый год»

Российское посольство в Соединенных Штатах прокомментировало расширение санкций со стороны Вашингтона в отношении Москвы, выразив недоумение целям США, которые продолжают вводить ограничения против России. Свое заявление дипмиссия опубликовала в Facebook.

«Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год», — говорится в сообщении.

В посольстве также заявили о том, что российские дипломаты, работающие в Штатах, давно перестали понимать, чего США хотят добиться, регулярно вводя новые санкции.

В дипмиссии обратили особое внимание на то, что в новый санкционный список попали несколько оздоровительных пансионатов, расположенных на территории Крыма. «Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», — предположили дипломаты, добавив, что в Крыму ждут гостей из Соединенных Штатов.

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России 8 ноября. Под новые ограничения Вашингтона, в частности, попали три крымских санатория «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также курорт Mriya Resort & SPA, где проводится Ялтинский экономический форум, который Минфин США называет главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму.