На торгах в Лондоне продали награды и инвалидное кресло Стивена Хокинга

На торгах аукционного дома Christie's в Лондоне продали личные вещи британского ученого Стивена Хокинга, скончавшегося в марте этого года, сообщает The Guardian.
По данным издания, на торгах было продано одно из первых инвалидных кресел ученого, а также докторская диссертация и набор из семи наград, включая медаль Альберта Эйнштейна за выдающиеся научно-исследовательские работы.
За кресло покупатель отдал $390 тыс. Набор наград, которые Хокинг получил в период с 1975 по 1999 годы, ушел с молотка за эту же сумму. При этом за диссертацию аукционный дом выручил $765 тыс.
Кроме того, на торгах была продана летняя куртка физика-теоретика ($52 тыс.), в которой он снялся в документальном сериале «Любимые места Стивена Хокинга». Также с молотка за $90 тыс. ушла копия его книги «Краткая история времени». Это произведение Хокинг подписал отпечатком своего пальца.
Помимо этого на аукционе были проданы различные тексты научных работ Хокинга, фотопортрет ученого и сценарий одной из серий мультфильма «Симпсоны», героем которой был Хокинг. Всего за его вещи торговому дому Christie's удалось выручить $1,6 млн.