Christie's выставит на торги диссертацию и инвалидное кресло Хокинга

Организаторы аукциона планируют продать экземпляр докторской диссертации ученого, его научные статьи и некоторые из многочисленных наград. Всего на торги будет выставлено 22 предмета

Фото: Ted S. Warren / AP

В анонсированном 22 октября каталоге онлайн-аукциона Christie's присутствуют 22 предмета, принадлежавших британскому физику Стивену Хокингу, сообщает Associated Press. На торги, по данным агентства, в частности, будут выставлены инвалидная коляска ученого, экземпляр его докторской диссертации о происхождении Вселенной, несколько наград и такие научные статьи, как «Спектр червоточин» и «Фундаментальное разрушение физики при гравитационном коллапсе».

Глава отдела книг и рукописей аукционного дома Томас Веннинг заявил AP, что в бумагах, которые будут выставлены на торги, запечатлено и «прослеживается развитие мысли Хокинга — этот блестящий, завораживающий интеллект». «Вы можете наблюдать за каждым его достижением — как он сделал его и представил научному сообществу», — добавил Веннинг.

Стоимость одного из пяти существующих экземпляров докторской диссертации Хокинга — «Свойства расширяющихся Вселенных», — которая была написана им в 1965 году, оценивается в £100—150 тыс. (от $130 тыс. до $195 тыс.). Работа, по словам Веннинга, подписана лично британским ученым, поэтому является одновременно «ключевым документом в научной эволюции физика и взглядом на его личную историю» — автограф сделан Хокингом неровным почерком из-за болезни.

Помимо этого, Christie's надеется пустить с молотка одну из инвалидных колясок британского физика, оборудованную «звуко-генерирующим компьютером». Представители аукционного дома оценивают ее стоимость в £10—15 тыс. (от $13 тыс. до $19,5 тыс.)

Выручка от продажи всех предметов будет передана двум благотворительным организациям — Фонду Стивена Хокинга и Ассоциации болезни двигательного нейрона. Ставки, как указывает AP, можно будет делать в период с 31 октября по 8 ноября. Торги состоятся в Лондоне после 30 октября.