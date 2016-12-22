ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,00 EUR Нал. 76,48 75,59 USD Бирж. 66,90 +0,58 EUR Бирж. 75,98 +0,10 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6480,00 -92,10 IMOEX 2438,62 -0,27% RTSI 1155,27 -0,77% Brent 71,75 -0,42% DJIA 26190,53 +0,05% Nasdaq 7529,96 -0,55%
СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции
Лента новостей
СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции 01:18, Политика В Лондоне повесили билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» 01:11, Политика «Зенит» ушел от поражения в матче с «Бордо» в Лиге Европы 01:02, Спорт Минэнерго оценило влияние новых санкций США на энергоснабжение Крыма 00:34, Политика Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации 00:17, Политика В Крыму назвали хорошей рекламой санкции США против крымских санаториев 00:00, Политика Медведев поручил прослеживать путь всех продуктов «от поля до прилавка» 00:00, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 08 ноя, 23:59, РБК и Mastercard Военных священников Украинской православной церкви отстранили от службы 08 ноя, 23:55, Политика МИД заявил о планах ответить на санкции «по совокупности обстоятельств» 08 ноя, 23:30, Политика Минфин США напомнил о вложениях Сбербанка в попавший под санкции курорт 08 ноя, 23:12, Политика Как подготовиться к выступлению и общению после него 08 ноя, 23:01, РБК и Открытие Лига Европы по футболу. «Бордо» — «Зенит». Онлайн 08 ноя, 23:00, Спорт Расширение санкций США против России. Главное 08 ноя, 22:57, Политика ФРС США сохранила базовую ставку на уровне сентября 08 ноя, 22:55, Экономика «Спартак» и «Рейнджерс» забили семь голов на двоих 08 ноя, 22:55, Спорт Нефтяные компании ответили на сообщения о «скрытом росте» цен на бензин 08 ноя, 22:50, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08 ноя, 22:48, РБК и Экспострой на Нахимовском В МИДе заявили о нежелании тратить время на анализ новых санкций США 08 ноя, 22:44, Политика В аэропорту Киева задержали священника с Афона с российским паспортом 08 ноя, 22:43, Политика Суд в Дубае отказал экс-жене миллиардера Ахмедова в праве на суперъяхту 08 ноя, 22:36, Общество В Чечне министр отреагировал на блокировку Instagram сторонников Кадырова 08 ноя, 22:25, Технологии и медиа Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 08 ноя, 22:10, РБК и Lenovo Сборная России по хоккею с победы стартовала в Евротуре 08 ноя, 21:48, Спорт СК возбудил дело против сотрудников колонии после фото Цеповяза с крабами 08 ноя, 21:47, Общество Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата 08 ноя, 21:39, Общество Под санкции США по Украине попали санатории в Крыму и министерство ЛНР 08 ноя, 21:27, Политика Всё в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы 08 ноя, 21:13, Экономика
СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции
Политика, 01:18
0
СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции

Турецкая полиция обнаружила следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в генпрокуратуре Турции.

По версии ведомства, эти химические вещества использовались для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Как отметил источник, следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.

Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи
Политика

Постоянный корреспондент Al Jazeera в Стамбуле Эндрю Симмонс заявил, что взять образцы с колодца турецкие правоохранительные органы смогли во время первого визита в резиденцию в октябре. По его словам, с 16 на 17 октября следователи хотели получить полный доступ к саду и колодцу резиденции, однако им было отказано. При этом им удалось незаметно взять образцы с верхней части колодца.

Симмонс отметил, что эти образцы были обработаны. Их результаты показали наличие фтористоводородных и других химических веществ. Помимо этого журналист рассказал, что образцы, взятые из канализационной и дренажной системы возле резиденции, также показали наличие кислоты.

Эрдоган заявил о причастности саудовского правительства к смерти Хашкаджи
Политика

Хашкаджи пропал 2 октября, после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Вскоре после его исчезновения власти Турции заявили, что журналиста убили на территории дипломатического ведомства.

Теги: журналист , Саудовская Аравия , Стамбул , Генконсул , резиденция , кислота
Главное
Медведев поручил прослеживать путь всех продуктов «от поля до прилавка» Бизнес
Материалы по теме
Сыновья Хашкаджи призвали вернуть тело отца для похорон в Медине Политика
Эрдоган заявил о причастности саудовского правительства к смерти Хашкаджи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter