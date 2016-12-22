СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции

Турецкая полиция обнаружила следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в генпрокуратуре Турции.
По версии ведомства, эти химические вещества использовались для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Как отметил источник, следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.
Постоянный корреспондент Al Jazeera в Стамбуле Эндрю Симмонс заявил, что взять образцы с колодца турецкие правоохранительные органы смогли во время первого визита в резиденцию в октябре. По его словам, с 16 на 17 октября следователи хотели получить полный доступ к саду и колодцу резиденции, однако им было отказано. При этом им удалось незаметно взять образцы с верхней части колодца.
Симмонс отметил, что эти образцы были обработаны. Их результаты показали наличие фтористоводородных и других химических веществ. Помимо этого журналист рассказал, что образцы, взятые из канализационной и дренажной системы возле резиденции, также показали наличие кислоты.
Хашкаджи пропал 2 октября, после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Вскоре после его исчезновения власти Турции заявили, что журналиста убили на территории дипломатического ведомства.