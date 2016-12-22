Минэнерго оценило влияние новых санкций США на энергоснабжение Крыма

Расширение американских санкций никак не повлияет на энергоснабжение Крыма и деятельность компании КрымТЭЦ, занимающейся реконструкцией Сакской ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.
В ведомстве отметили, что модернизация и расширение Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования, включая газовые и паровые турбины.
«Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей Крымского полуострова и работу КрымТЭЦ», — подчеркнули в Минэнерго.
Власти США расширили санкции в отношении России накануне, 8 октября. В частности, ограничения были наложены на компанию КрымТЭЦ («Крымтеплоэлектроцентраль»), которая реконструирует Сакскую ТЭЦ. К настоящему моменту первый этап модернизации завершен, станция уже вышла на рынок, продавая вырабатываемую энергию.
В структуру КрымТЭЦ, помимо Сакской ТЭЦ, входят Симферопольская ТЭЦ и Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети».