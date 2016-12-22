В Крыму назвали хорошей рекламой санкции США против крымских санаториев

Попадание трех крымских санаториев в новый санкционный список Соединенных Штатов принесет им лишь пользу в виде рекламы и даст положительную оценку качества. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По словам чиновника, санкции против Крыма и его инфраструктуры несут полуострову популяризацию по всему миру. Также он считает, что ограничения США не наносят Крыму никакого ущерба.

«[Санкции] станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США», — отметил Черняк.

По его мнению, санкции дадут туристам понять, что эти санатории являются уникальными. ​«Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», — заключил глава комитета.

Американский Минфин расширил санкции против России 8 ноября. Под новые ограничения Вашингтона, в частности, попали три крымских санатория «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также курорт Mriya Resort & SPA, где проводится Ялтинский экономический форум, который Минфин США называет главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму.