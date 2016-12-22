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МЧС заявило о гибели бортмеханика в жесткой посадке вертолета под Тверью
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МЧС заявило о гибели бортмеханика в жесткой посадке вертолета под Тверью
Общество, 20:51
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МЧС заявило о гибели бортмеханика в жесткой посадке вертолета под Тверью

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Жарковском районе Тверской области погиб бортмеханик, заявили в управлении МЧС по региону. Об этом сообщает «Интерфакс».

Еще три человека получили травмы. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели человека при жесткой посадке Ми-8. О том, кем был погибший, не сообщалось.

Принадлежащий авиакомпании «Баркол» вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, направляясь из города  Духовщина в Смоленской области в город Андреаполь в Тверской области. По пути находившиеся на борту специалисты занимались мониторингом состояния газопровода. Всего в вертолете были четыре человека. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Теги: МЧС , Тверь , жесткая посадка
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