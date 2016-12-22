При жесткой посадке вертолета в Тверской области погиб человек
Общество, 15:44
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При жесткой посадке вертолета в Тверской области погиб человек
Один погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Тверской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Собеседник ТАСС подтвердил гибель человека — он оказался зажат в вертолете. Он отметил, что пострадали трое.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем.
Как сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС, вертолет летел из города Духовщина в Андреаполь, по пути специалисты занимались мониторингом газопровода. Аварийная посадка прошла возле населенного пункта Бобыльщина Жарковского района.
По данным МЧС, вертолет принадлежит московской авиакомпании «Баркол». Причины аварии устанавливаются. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.