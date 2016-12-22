В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области, на борту находились четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вертолет направлялся из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области, они занимались мониторингом газопровода. После жесткой посадки пилот позвонил по номеру службы спасения», — сказали в пресс-службе.

Пилот сообщил МЧС, что на борту находились четыре человека, никто не пострадал.

Определено, что вертолет находится в Жарковском районе Тверской области, силы МЧС сузили круг поиска и направляются к месту посадки, добавили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в МЧС, бортмеханик вертолета Ми-8 получил травмы при посадке.

Ранее 8 ноября пассажирский самолет Ан-2 аварийно сел в лесу в Архангельской области, на его борту находились 11 человек, в том числе один ребенок, никто не пострадал. По словам источника «Интерфакса», причиной экстренной посадки стало обледенение самолета.