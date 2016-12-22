В работе каршеринга «Делимобиль» произошел сбой

В работе системы каршеринга «Делимобиль» произошел сбой из-за обновления программного обеспечения, заявили РБК в компании.

«Да, действительно в «Делимобиле» сбой, мы приносим извинение пользователям. Сейчас ИТ-команда оперативно решает проблему, работают механики, оперативно выезжают к людям. Надеемся, что в ближайшее время мы все восстановим», — рассказал собеседник РБК.

«Делимобиль» имеет второй по размеру каршеринговый парк в Москве и намерен удвоить его, доведя до 6 тыс. машин. Первое место по автопарку занимает BelkaCar. Всего в столице работают 14 операторов каршеринга, включая, кроме названных, YouDrive, Car4You и другие.



