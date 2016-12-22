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«Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo
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«Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo
Бизнес, 09:45
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«Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo
Каршеринговая компания «Делимобиль» удвоит свой парк за счет покупки 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. Эксперт оценил сделку примерно в 2 млрд руб., она позволит «Делимобилю» занять более 50% рынка
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сервис аренды автомобилей «Делимобиль» заключил с автодилерской группой «Авилон» контракт на поставку 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. Об этом РБК рассказали в «Авилоне» и подтвердили представители автопроизводителя и каршеринговой компании.

До этой сделки суммарное количество автомобилей в парке, по данным компании, составляло около 3 тыс. машин, из которых 2120 машин работают в Москве, 400 — в Санкт-Петербурге. Доля «Делимобиля» на рынке каршеринга в России — 40%, согласно собственной оценке компании.

В результате сделки автопарк сервиса удвоится и составит более 6 тыс. автомобилей, тем самым обогнав прежнего лидера по количеству машин на российском рынке — BelkaCar. Автомобили будут поставляться постепе​нно, первые Polo (около 200 машин) поступят в июне, вся партия будет поставлена к концу осени, уточнил представитель автодилера. Сумму сделки партнеры не раскрывают.

Цена Volkswagen Polo в базовой комплектации, согласно официальному сайту «Авилона», составляет 695 тыс.​​ руб. По подсчетам аналитика инвесткомпании «Алор» Алексея Антонова, с учетом дисконта 10–15% в зависимости от договоренностей и срока сервисного обслуживания сумма сделки могла составить около 1,7–1,9 млрд руб.

Поставка в объединенных целях

По словам Винченцо Трани, президента и основателя Mikro Kapital Group, которой принадлежит 69% акций «Делимобиля», в планах компании было увеличение количества машин сервиса до 5 тыс. к концу 2018 года, но в результате этой сделки компания перевыполнит их.

Около месяца назад, 14 мая, стало известно, что Mikro Kapital Group приобрела 100% каршерингового сервиса Anytime. Новый владелец не планирует объединять бренды, однако пользователи смогут заказать автомобили из парка любого сервиса, сообщала компания. В рамках развития планируется до конца 2019 года инвестировать в оба сервиса около €250 млн. У сервиса Anytime количество машин планируется увеличить до 3 тыс. в ближайшие два года, пояснил Трани через своего представителя.

Руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер отметил, что для автопроизводителя это первая сделка такого масштаба. «В настоящий моме​нт рынок в России растет, поэтому, с нашей точки зрения, каршеринг не замещает продажи новых автомобилей физическим лицам, а, наоборот, позволяет посадить за руль тех, кто не планировал владеть машиной», — добавил он. Для дилера сделка с «Делимобилем» стала стратегической, так как поездку на каршеринге можно рассматривать в качестве своеобразного тест-драйва модели, после которого пользователь сервиса может задуматься о приобретении Volkswagen Polo, добавил предправления «Авилона» Андрей Павлович.

«Если сравнивать с другими российскими каршеринговыми компаниями, то такая разовая закупка автомобилей, с резким ростом парка в два раза, до 6 тыс. машин, — это смелая заявка на попытку стать лидерами на этом рынке, заняв более 50%», — считает Антонов. По его данным, это крупнейшая закупка автомобилей для каршерингового сервиса в России. «Мы не припомним, чтобы кто-то из сервисов закупал автомобили для развития сети в таком объеме; наоборот, компании стараются разнообразить модельный ряд и закупают премиальные автомобили Mercedes или Porsche, как в случае с «Яндексом», — добавляет Антонов.

Власти за развитие

В Москве как в одном из наиболее развитых российских регионов работает 14 операторов каршеринга, среди них — «Делимобиль», YouDrive, BelkaCar, Car4You и другие. В начале 2018 года к ним присоединился «Яндекс.Драйв». По данным департамента транспорта Москвы, столичный автопарк каршеринга насчитывал 7,7 тыс. машин по состоянию на апрель 2018 года. По прогнозам мэра города Сергея Собянина, которые он озвучил в марте 2018 года, до конца года общий парк автомобилей для краткосрочной аренды составит не менее 10–15 тыс.

По словам Антонова, рынок каршеринга в России за последние несколько лет успел вырасти до ежегодного оборота в 7 млрд руб. Общий автопарк каршеринга в России насчитывает около 12–13 тыс. машин (на основе публичных данных), которые помимо столиц обслуживают Краснодарский край (Сочи, Адлер, Красную Поляну, Туапсе), Уфу, Нижний Новгород и другие города. «Особенностью захода такого бизнеса в эти города является то, что здесь свыше 1–2 тыс. машин уже будет сложно обеспечивать новыми пользователями, поэтому компании стараются концентрировать объективное число машин, чтобы они не простаивали», — добавил эксперт.

Развитие каршеринга и рост автопарка на руку потребителю, говорит Антонов. «Чем больше предложения на рынке, тем больше возможностей у потребителя найти действительно доступный по цене вариант. С расширением каршеринговых сетей стоимость минутной аренды становилась меньше, сейчас средняя цена — 6–8 руб. в минуту, по бизнес-классу — от 10–15 руб. в минуту, с ростом предложения большого количества и ассортимента автомобилей операторы будут вынуждены бороться за потребителя и снижать цену», — резюмировал аналитик.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: каршеринг , «Делимобиль» , Volkswagen , «Авилон»
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