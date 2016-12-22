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Военных священников Украинской православной церкви отстранили от службы
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Военных священников Украинской православной церкви отстранили от службы
Украинский кризис, 08 ноя, 23:55
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Военных священников Украинской православной церкви отстранили от службы

Генштаб ВСУ препятствует и незаконно отстраняет от работы военных капелланов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в воинских частях страны, заявил настоятель храма Архистратига Михаила архимандрит Лука (Винарчук). Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Архимандрит отметил, что ранее расположенный в воинской части А-0222 (Президентский полк ВСУ) храм, настоятелем которого он является, был передан Украинской православной церкви «неканонического» Киевского патриархата (УПЦ КП). Теперь, по его словам, сформированы списки священников УПЦ МП, «которых назвали «участниками гибридной войны». «Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу», — пожаловался архимандрит Лука.

Вместо них, по его словам, капелланами назначаются священники УПЦ КП. Архимандрит Лука настаивает на том, что по закону должен был проводиться опрос прихожан военных приходов, а опрос проведен не был и, таким образом, «игнорируется мнение самих военных».

​Он добавил, что священников УПЦ МП отстраняют от служб также в военных учебных заведениях в Одессе и Житомире, в военном госпитале в Белой Церкви, несмотря на то, что в последнем случае настоятель служил три года в зоне АТО в Донбассе и был «награжден почетным знаком «Патриот Украины».

7 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал от представителей УПЦ МП «вернуться в Россию» после того, как патриарх Константинопольский объявил о намерении даровать украинской церкви автокефалию. В УПЦ МП назвали это заявление «нелепым и абсурдным» и отметили, что Русскую православную церковь должны защищать власти всех стран, в которых она распространилась.

В октябре Константинопольский патриархат установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). В ответ Московский патриархат разорвал евхаристическое общение с Константинопольским и запретил своим прихожанам посещать его храмы.

Теги: УПЦ МП , Генштаб Украины , ВСУ , РПЦ
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