Суд взыскал с экс-банкира Мотылева 1 млрд руб. убытков

Столичный арбитраж удовлетворил требование Мосстройэкономбанка (М Банка) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсного управляющего) о взыскании с экс-банкира Анатолия Мотылева убытков на 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Именно при помощи этой кредитной организации, которая, как писал в мае 2016 года «Коммерсантъ», была подконтрольна Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал. Впоследствии бизнесмен, по информации газеты, стал одним из фигурантов дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК). В рамках этого производства два года назад суд арестовал российское имущество Мотылева, а именно несколько квартир и земельные участки в Подмосковье. Речь, как указывали источники «Коммерсанта», тогда шла о 1,25 млрд руб., которые, как уверены в СК, были похищены со счетов Мосстройэкономбанка «в интересах конечного собственника». Сам бизнесмен, по данным собеседника РБК, уехал из страны и сейчас проживает за границей.

Лицензии М Банк, а также другие финансовые организации группы Мотылева — «Российский кредит», АМБ Банк и «Тульский промышленник» — лишились еще в 2015 году. ​По информации регулятора, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы. Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов. В целом в них было 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений.​

19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб.