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Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-банкира Мотылева
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-банкира Мотылева
Бизнес, 19 фев, 11:11
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-банкира Мотылева

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца банков «Российский кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» Анатолия Мотылева, сообщает «РИА Новости».

Суд перешел от процедуры реструктуризации долгов, которая была введена в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества экс-банкира, отмечает агентство.

В настоящее время Мотылев проживает в Великобритании, пишет «РИА Новости». В реестр требований кредиторов Мотылева включены требования на сумму около 20 млрд руб.

В апреле 2017 года кредиторы Анатолия Мотылева подали в Арбитражный суд Москвы новые иски с требованиями взыскать с него 14,8 млрд руб. Как сообщал RNS, Еромченко Л. и Клиновский Т. обратились в суд с просьбой включить в реестр требований кредиторов 3 млрд и 5,6 млрд руб. задолженности соответственно. Кроме того, компания «Техномарк» обратилась в суд с требованием взыскать с Мотылева долг 3,8 млрд руб., офшорная компания «Камилла Пропертиз Лимитед» — 3,6 млрд руб. и «Сервис-термина» — 2,6 млрд руб. С требованием взыскать задолженность в размере 662,5 млн руб. также обратились Мосстройэкономбанк, ТСЖ «Пестово», «Русский стандарт» и ФНС. Общие требования кредиторов превысили 22,5 млрд руб.

В апреле 2017 года по обращению «Российского кредита суд признал долг за Мотылевым 205 млн руб. Кроме того, суд признал заявление «Флауари Девелопментс Лимитед» о банкротстве экс-банкира и запустил процедуру реструктуризации долгов, сумма требований офшора составила 974,4 млн руб.

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Общество

В мае 2016 года суд арестовал российское имущество Мотылева — несколько квартир и земельные участки в Московской области. Бывший банкир является одним из фигурантов уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщал «Коммерсантъ». Источники газеты пояснили, что речь идет о махинациях с 1,25 млрд руб. в Мосстройэкономбанке, который был, по версии следователей, подконтрольным Мотылеву.

В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у «Российского кредита», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника». Центробанк также аннулировал лицензии семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые связывали с Мотылевым, в них было 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений.​ В октябре 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски о банкротстве пяти НПФ, входивших в группу бывшего банкира. Иски были поданы против НПФ «Сберфонд Солнечный берег», «Сберегательный», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Уралвагонзаводский» и «Адекта-Пенсия».

Теги: Арбитражный суд , Анатолий Мотылев
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