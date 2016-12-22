Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

Ситуация с мессенджером Telegram остается сложной, так как собственник продолжает отказываться от сотрудничества с российскими спецслужбами. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, сообщает «РИА Новости».

«Cитуация [c Telegram] сложная с точки зрения понимания собственниками компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал директор ФСБ.

Он отметил, что, по данным Telegram, около 5 тыс. россиян, пользующихся сервисом, совершили действия, указывающие на их принадлежность к террористическим структурам. При этом, по словам Бортникова, данные об этих лицах спецслужбам не передаются.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил, что администрация мессенджера только за октябрь заблокировала 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом. По данным другого канала, ISIS Watch, где мессенджер отчитывается о заблокированных каналах и ботах группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), к 31 октября было удалено 7,7 тыс. аккаунтов, связанных только с этой террористической организацией.

В 2017 году ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, на что руководство мессенджера ответило отказом, объяснив это технической невозможностью. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории России, к блокировке приступили операторы связи. Часть пользователей стала обходить блокировку при помощи VPN и прокси-сервисов.

В августе Минкомсвязи признало невозможность полной блокировки мессенджера.

В том же месяце в ответ на изменение законодательства ЕС Telegram изменил правила конфиденциальности и решил выдавать европейским спецслужбам информацию об IP-адресах. Изменения политики конфиденциальности не затронули Россию.