Аэропорт Шереметьево начал принимать регулярные рейсы из Дамаска

Первый регулярный рейс из сирийской столицы Дамаска прилетел в московской аэропорт Шереметьево в среду, 7 ноября, сообщается на сайте аэропорта.

«7 ноября 2018 года Международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines», — говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы по маршруту Дамаск — Шереметьево — Дамаск будут выполняться раз в неделю, по средам.

В аэропорту подчеркнули, что полеты из Москвы в Дамаск и обратно будет выполнять самолет Airbus A320, в котором предусмотрено 144 места экономкласса и 12 мест бизнес-класса.

В июне Cham Wings рассказала о планах запустить регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском. Первый регулярный рейс сирийской компании прибыл в аэропорт Внуково 4 июля.