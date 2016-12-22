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Сирийский министр предложил «Аэрофлоту» возобновить полеты в страну
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Сирийский министр предложил «Аэрофлоту» возобновить полеты в страну
Политика, 11:12
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Сирийский министр предложил «Аэрофлоту» возобновить полеты в страну

«Аэрофлот» может возобновить полеты в Сирию, заявил министр транспорта этой страны Али Хамуд агентству «РИА Новости».

«Мы считаем, что причины, по которым эта компания прекратила полеты, ушли в прошлое. Мы через вас приглашаем компанию «Аэрофлот» вернуться в Сирию и стать первой компанией, которая возобновит свою работу из числа международных компаний», — сказал он.

​РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Российская авиакомпания прекратила рейсы в Сирию в августе 2012 года — через год после начала гражданской войны в стране. Сейчас сообщение между Россией и Сирией осуществляет сирийская Cham Wings, самолеты которой летают между Дамаском и Москвой. Еженедельные рейсы запущены в июне.

Теги: «Аэрофлот» , Сирия
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