МИД счел истерикой закон о незаконном въезде россиян на Украину

Украинские власти нагнетают «антироссийскую истерику» в стране в преддверии президентских выборов, о чем свидетельствует вступивший в силу накануне закон об уголовном наказании для россиян, незаконно въехавших на Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, это дает Киеву «безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи любого гражданина».

Закон накануне подписал президент Украины Петр Порошенко. В середине октября он был принят Верховной радой Украины. По словам авторов законопроекта, ответственность будут нести только граждане «страны-агрессора».

Нарушителям, пересекшим границу без документов или с фальшивыми паспортами, а также незаконно попавшим на территорию страны, грозит до трех лет лишения свободы. В случае повторного нарушения срок составит пять лет лишения свободы, при применении оружия — от пяти до восьми лет тюрьмы.