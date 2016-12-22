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Рада разрешила сажать нарушающих границу россиян на 8 лет
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Рада разрешила сажать нарушающих границу россиян на 8 лет
Политика, 12:47
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Рада разрешила сажать нарушающих границу россиян на 8 лет
Украинские депутаты поддержали закон об уголовном наказании для граждан «государства-агрессора», незаконно пересекающих границу. Основанием для применения может стать переход границы с документами, где есть «неверные сведения»
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Верховная рада приняла закон об уголовном наказании для роcсиян, незаконно пересекающих границу Украины. В поддержку законопроекта проголосовали 243 депутата из 450, сообщает УНН.

Ответственность вводится за пересечение государственной границы лицом, «имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора», «любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины». «Государством-агрессором» Рада объявила Россию в 2015 году.

В качестве наказания за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, повторное нарушение этого закона (или совершенное группой лиц) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Аналогичное наказание грозит и тем, кто попытается перейти границу Украины в пунктах пропуска, но без документов либо с документами, содержащими недостоверные сведения.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Раду в августе 2017 года. В пояснительной записке к нему есть отсылка к задержанию на границе с Украиной двух россиян, оказавшихся сотрудниками пограничной службы ФСБ.

По версии российского ведомства, Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута. Первоначально оба были арестованы судом на 15 суток, однако затем СБУ объявила их подозреваемыми в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).

В марте ФСБ сообщила, что Кузнецов и Кулуб вернулись в Россию: их обменяли на задержанных российской стороной в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Верховная рада , граница
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