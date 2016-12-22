Порошенко подписал закон о лишении россиян свободы за незаконный въезд

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовное наказание для россиян за незаконное пересечение границы, следует из данных картотеки Верховной рады.

Законопроект был внесен в Верховную раду в начале августа 2017 года. Он предполагал возвращение в Уголовный кодекс Украины статьи об ответственности за незаконное пересечение границы, которая существовала до 2004 года. Верховная рада приняла закон 18 октября. За него проголосовали 243 депутата из 450.

Закон предусматривает тюремное заключение до трех лет, а за повторное нарушение — до пяти лет лишения свободы. В случае применения оружия срок составит ​от пяти до восьми лет. Наказанию подвергнутся и те, кто попытается перейти границу в пунктах пропуска без документов или с документами, в которых содержатся недостоверные сведения.

Авторы документа отмечали, что уголовная ответственность коснется только граждан «страны-агрессора». При этом они ссылались на инцидент, когда на Украине арестовали двух «заблудившихся российских пограничников».