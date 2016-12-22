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Порошенко подписал закон о лишении россиян свободы за незаконный въезд
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Порошенко подписал закон о лишении россиян свободы за незаконный въезд
Украинский кризис, 13:36
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Порошенко подписал закон о лишении россиян свободы за незаконный въезд

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовное наказание для россиян за незаконное пересечение границы, следует из данных картотеки Верховной рады.

Законопроект был внесен в Верховную раду в начале августа 2017 года. Он предполагал возвращение в Уголовный кодекс Украины статьи об ответственности за незаконное пересечение границы, которая существовала до 2004 года. Верховная рада приняла закон 18 октября. За него проголосовали 243 депутата из 450.

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Закон предусматривает тюремное заключение до трех лет, а за повторное нарушение — до пяти лет лишения свободы. В случае применения оружия срок составит ​от пяти до восьми лет. Наказанию подвергнутся и те, кто попытается перейти границу в пунктах пропуска без документов или с документами, в которых содержатся недостоверные сведения.

Авторы документа отмечали, что уголовная ответственность коснется только граждан «страны-агрессора». При этом они ссылались на инцидент, когда на Украине арестовали двух «заблудившихся российских пограничников».

Теги: Петр Порошенко , граница , уголовное наказание
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