Польская PGNiG подписала еще один контракт на поставку СПГ из США

Польская энергетическая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в течение 24 лет. Об этом сообщается на сайте PGNiG.

В соответствии с соглашением, Польша в 2019–2022 годах получит около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, в 2023–2042 годах — около 39 млрд куб. м газа после регазификации. Таким образом, польская компания ежегодно будет получать около 1,95 млрд куб. м газа.

Министр энергетики США Рик Перри на встрече с польским президентом Аджеем Дудой назвал подписание контракта с Польшей на поставки СПГ «великим днем для Европы», передает Niezalezhna.pl. «Диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики», — подчеркнул министр.

В середине октября PGNiG подписала контракты с американскими Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines на поставки в Польшу 2 млн т сжиженного природного газа в год. Контракт рассчитан на 20 лет. Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что СПГ из США на 20% дешевле газа, получаемого «с востока».

Представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя подписание контракта, указал, что «на фоне всей риторики против российского газа» поставки в Польшу в 2018 году выросли почти на 10%.